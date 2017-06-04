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التحقيق مع نتنياهو بشبهة التهرب من الضرائب
ترامب ونتنياهو

التحقيق مع نتنياهو بشبهة التهرب من الضرائب

2017-06-04 23:48:58

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن القضاء الإسرائيلي يجري تحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتهمة التهرب من دفع ضرائب، وطلب الأسبوع الماضي من المحكمة العليا تمديد فترة هذا التدقيق لشهرين آخرين.
ويجري التحقيق حول ما إذا كان نتنياهو ملزما بدفع ضرائب على تمويل إنفاق من أموال الجمهور من أجل ترميم أو صيانة بيوته الخاصة. وقدّر التماس إلى المحكمة العليا مبلغ الضريبة التي يتعين على نتنياهو دفعها في حال تقرر ذلك بقرابة مليون شيكل. 
ويطالب المحامي شاحر بن مئير، الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، بأن يُخصم من راتب نتنياهو الضريبة .

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