بث الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو عن زيارة الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال حفل الافطار بقوات الصاعقة المصرية.

وخلال الفيديو، ظهر الفنان محمد رمضان، فى فيديو وزارة الدفاع، وهو يرتدى زى الصاعقة المصرية، حيث يقضى فترة تجنيده الإلزامية، فى حضور كبار قادة القوات المسلحة، ورجال الصاعقة المصرية.

وأشاد القائد العام بما ينفذه مقاتلو الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة للقضاء على البؤر والأوكار الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على كفائتهم واستعدادهم القتالى والوصول بها إلى المستوى الذى يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها على مجابهة التحديات بكل الثقة والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها، مؤكدا أن لمصر جيشا قوياً قادراً يضع امن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن مصر لن تسقط وستظل قوية وقادرة بفضل وحدة وتماسك المصريين جميعاً.