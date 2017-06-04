يعمل رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية “البرلمان” جونج سية كيون، على دعوة نظيره الكوري الشمالي؛ لحضور الدورة الثانية لاجتماع رؤساء برلمانات أوراسيا، المقرر انعقادها في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري في “سيول”، وفق ما قالت مصادر رسمية الأحد.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الرسمية، عن مكتب رئيس الجمعية الوطنية: «أن الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية ستقيم هذا الاجتماع بالتعاون مع البرلمان الروسي، ومن المتوقع أن يشارك فيه رؤساء البرلمانات من 41 دولة آسيوية وأوروبية».

وحسب التقرير: «كانت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، تطلب باستمرار عبر قنوات متنوعة من الجانب الشمالي حضور هذا الاجتماع».

وفي حال مشاركة رئيس الجمعية الشعبية العليا الكورية الشمالية (البرلمان) تشوي تيه بوك، في هذا الاجتماع، سيصبح “تشوي” أعلى مسئول كوري شمالي يزور كوريا الجنوبية منذ أكتوبر 2014، عندما زار وفد كوري شمالي قاده تشوي ريونج هيه، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الشعب الحاكم، كوريا الجنوبية.

ووفق «يونهاب» فمن المتوقع أن يأتي قرار كوريا الشمالية بشأن ما إذا كانت سترسل وفدها إلى كوريا الجنوبية أم لا، في غضون يوم 15 يونيو الجاري.

يذكر أن العلاقات متوترة بين الكوريتين بسبب التجارب النووية والصاروخية التي تجريها بيونج يانج.