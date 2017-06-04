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بالفيديو.. اللقطات الأولى لمنفذي هجوم جسر لندن
هجوم لندن ـ بريطانيا‎

بالفيديو.. اللقطات الأولى لمنفذي هجوم جسر لندن

2017-06-04 23:42:28
متابعات

نشرت صحيفة “ديلي أكسبرس” البريطانية، لقطات قريبة لمتطرفي تنظيم داعش الإرهابي، منفذي هجوم جسر لندن الإرهابي، مساء أمس السبت.

وتظهر الصور منفذي الهجوم أثناء سيرهم بهدوء في طريق تنفيذ مهمتهم القاتلة، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة العشرات.

وظهر اثنان من عناصر داعش في الصور، متجهين ناحية حانة بورتر بوب، التي امتلأت بعدد كبير من المواطنين، الذين تجمعوا لتناول المشروبات هناك.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو المنشور تم تصويره بكاميرا موبايل، قبل دقائق من تصفية الشرطة للإرهابيين منفذي الهجوم.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت لاحق، إنها ستقف دقيقة صمتًا، بعد غد الثلاثاء، حدادًا على ضحايا هجوم لندن الإرهابي.

وأضافت الحكومة في بيان: «إنه سيتم الوقوف دقيقة صمتًا الساعة 11،00 صباحًا بالتوقيت المحلي، في ذكرى الذين فقدوا أرواحهم وجميع الذين تضرروا من هجمات لندن ليل السبت».

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