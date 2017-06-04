قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لاستخدام مسألة نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب الى القدس كورقة تفاوض في محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، موضحة أنه لم يغير موقفه في مسألة نقل السفارة إلى القدس.

وأضافت هالي ـ في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية ، اليوم الأحد ـ إن قرار ترامب تأجيل النظر في نقل السفارة الأمريكية كان محسوبا ، وأعتقد أنه يعلم أنها قد تكون إلى حد كبير جزء من عملية السلام ، وأعتقد أيضا أن ما أراد فعله هو التأكيد على ألا يقاطع المفاوضات التي تحدث بعملية السلام ، وأعتقد أنهم يشعرون أنها تتقدم يشكل بناء ، وهو لا يريد لذلك (الأمر) أن يقف في الطريق”.

وتابعت السفيرة الأمريكية إن ترامب لم يغير موقفه في نقل السفارة ، وإن الأمر برمته مسألة توقيت ( في إشارة إلى التزام الرئيس الأمريكي بتعهده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى تل أبيب).

وكان ترامب قد وقع على أمر بإرجاء نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس مدة ستة أشهر ، وقال البيت الأبيض ـ في بيان صادر عنه ـ ” إنه ينبغي أن لا يُنظر إلى الخطوة على أنها تراجع عن الدعم القوي الذي يقدمه الرئيس ترامب الى إسرائيل وللتحالف الأمريكي - الإسرائيلي”.

وردا على الخطوة ، أعربت إسرائيل عن خيبة أملها إزاء القرار ، وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ” إن موقف إسرائيل الثابت هو أن السفارة الأمريكية مثلها مثل غيرها من سفارات الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية يجب أن تكون في القدس عاصمتنا الأبدية” على حد زعمه.