عقب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد على امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة، موضحًا أنه كان في غرفة العمليات لمتابعة أجواء الامتحانات، ورصد انضباطا شديدا وعدم حدوث أي حالات غش أو تسريب.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إن 600 ألف طالب في 28 محافظة قد أدوا الامتحان اليوم فيما مر اليوم دون وجود حالات غش، موضحًا أن ذلك يُعد شهادة وفاة للمزورين ولن تتكرر ظاهرة التسريب مرة أخرى.

ولفت إلى أنه منذ تسريب الامتحانات العام الماضي جلس مع الهيئة القومية للامتحانات من أجل وضع ضوابط للحد من الغش ومنع التسريب، واستقروا في النهاية على نظام “البوكليت”، ولم يحدث أي تسريب رغم كل الشائعات والحرب النفسية التي تعرض لها الطلاب.