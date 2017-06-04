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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الوداد بهدف مؤمن زكريا
الاهلي

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الوداد بهدف مؤمن زكريا

2017-06-04 23:49:45

أنهى فريق النادي الاهلي لكرة القدم الشوط الأول متقدماً على الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً بالجولة الثالثة من دور المجموعات “16” بدوري أبطال أفريقيا.

وتسلم جونيور أجايي تمريرة من عبد الله السعيد ببراعة راوغ عن طريقها دفاع الوداد، قبل أن يصوب الكرة ليتصدى لها الحارس زهير العًريبي لاعب الوداد.

وارتدت الكرة نحو مؤمن زكريا الذي وجد نفسه أمام الشباك الخالية ليصوبها داخل المرمى معلناً عن تقدم الأهلي في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف زاناكو المتصدر برصيد 7 نقاط ويأتي الوداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط

فيما يحتل القطن الكاميروني المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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