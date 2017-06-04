 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 12:53 صباحاً
روابط سريعة
حفل خيري لـ«أريانا جراندي» في مانشستر بعد الهجمات الإرهابية
مغنية البوب اريانا جراندي

حفل خيري لـ«أريانا جراندي» في مانشستر بعد الهجمات الإرهابية

2017-06-04 23:34:28
متابعات

تحيي المغنية الأمريكية “أنديانا غراندي” حفلًا خيريًا في مدينة مانشستر البريطانية، حيث تجمع نحو 50 ألف شخص في رسالة واضحة ضد الإرهاب.

ويأتي الحفل بعد هجوم إرهابي وقع في 22 مايو، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا، بينهم أطفال ومراهقون بعد انتهاء حفل لغراندي، في المدينة الواقعة في شمالي إنجلترا.

ويقام الحفل رغم وقوع حادث في لندن، أمس السبت.

وذكرت الشرطة أن الحفل يقام، مساء الأحد، إلى جانب “فعالية كبيرة” أخرى، وأشارت إلى أن أعدادًا “كبيرة” من أفراد الشرطة، ستكون موجودة في الفعاليتين.

وأكد سكوتر براون، مدير أعمال أريانا غراندي، أيضا، أن الحفل المسمى “وان لاف مانشستر” سينطلق “من أجل هدف أسمى”.

وكتب براون في تغريدة عبر موقع تويتر الأحد: «أعرب جميع الفنانين المشاركين، صباح اليوم، عن دعمهم القوي، وأنهم مصممون على المضي قدمًا في تقديم العرض».

وسيضم الحفل الخيري أيضًا إلى جانب جراندي، المغنية كاتي بيري وفرقة “كولدبلاي” وغيرهم.

ومنذ نحو أسبوعين، وبعد حفل أريانا غراندي في مانشستر بوقت قصير، قتل إرهابيون انتحاريون 22 من الحاضرين بالحفل، من بينهم أطفال ومراهقون.

ووقع حادث دهس في لندن، السبت، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وثلاثة مهاجمين وإصابة 48 شخصًا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3