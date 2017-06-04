تحيي المغنية الأمريكية “أنديانا غراندي” حفلًا خيريًا في مدينة مانشستر البريطانية، حيث تجمع نحو 50 ألف شخص في رسالة واضحة ضد الإرهاب.

ويأتي الحفل بعد هجوم إرهابي وقع في 22 مايو، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا، بينهم أطفال ومراهقون بعد انتهاء حفل لغراندي، في المدينة الواقعة في شمالي إنجلترا.

ويقام الحفل رغم وقوع حادث في لندن، أمس السبت.

وذكرت الشرطة أن الحفل يقام، مساء الأحد، إلى جانب “فعالية كبيرة” أخرى، وأشارت إلى أن أعدادًا “كبيرة” من أفراد الشرطة، ستكون موجودة في الفعاليتين.

وأكد سكوتر براون، مدير أعمال أريانا غراندي، أيضا، أن الحفل المسمى “وان لاف مانشستر” سينطلق “من أجل هدف أسمى”.

وكتب براون في تغريدة عبر موقع تويتر الأحد: «أعرب جميع الفنانين المشاركين، صباح اليوم، عن دعمهم القوي، وأنهم مصممون على المضي قدمًا في تقديم العرض».

وسيضم الحفل الخيري أيضًا إلى جانب جراندي، المغنية كاتي بيري وفرقة “كولدبلاي” وغيرهم.

ومنذ نحو أسبوعين، وبعد حفل أريانا غراندي في مانشستر بوقت قصير، قتل إرهابيون انتحاريون 22 من الحاضرين بالحفل، من بينهم أطفال ومراهقون.

ووقع حادث دهس في لندن، السبت، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وثلاثة مهاجمين وإصابة 48 شخصًا.