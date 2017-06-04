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الدقيقة 24.. الأهلي يتقدم على الوداد
مؤمن زكريا

الدقيقة 24.. الأهلي يتقدم على الوداد

2017-06-04 23:27:47

تقدم النادي الأهلي على منافسه الوداد البيضاوي بهدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقام حاليا باستاد برج العرب في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف اللاعب مؤمن زكريا بعدما تابع كرة ارتدت من حارس الوداد ليسكنها في الشباك مع الدقيقة 24.

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