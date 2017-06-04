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"ديلي ميل": داعش حذر من هجمات لندن قبلها بأيام
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"ديلي ميل": داعش حذر من هجمات لندن قبلها بأيام

2017-06-04 23:26:38
متابعات

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تنظيم “داعش” الإرهابي هدد بتنفيذ هجمات إرهابية قبل يومين من الهجمات التي وقعت في قلب العاصمة البريطانية، لندن، السبت، وأسفرت عن مقتل 7 وإصابة ما لا يقل عن خمسين شخصًا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صحيفة “النبأ” الداعشية الإلكترونية، التي يصدرها التنظيم الإرهابي في المناطق الخاضعة لسيطرته، هي التي هددت بتنفيذ تلك الهجمات، وذلك في تقرير نشرته عن منفذ هجوم مانشستر الإرهابي، سليمان العبيدي، جاء بعنوان “غزوة مانشستر المباركة: درس جديد للطاغوت والدول الصليبية”.

وأوضحت “ديلي ميل” أن التقرير وصف العبيدي بأنه “جندي من جنود الخلافة”، وقال إنه جعل “بريطانيا غارفة في الرعب”.

يأتي ذلك عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة لندن، وراح ضحيتها 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين.

وكانت مدينة لندن قد تعرضت لحادث عندما قاد مجموعة من الإرهابيين سيارة وقاموا بدهس عدد من الأشخاص على جسر لندن، ثم أعقبه قيامهم بعمليات طعن داخل أحد الأسواق، وتم قتل 3 من منفذي الحادث الذي راح ضحيته 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين.

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