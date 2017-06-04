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جماهير الأهلي تهتف ضد "الهارب" كوليبالي
سليماني كوليبالي

جماهير الأهلي تهتف ضد "الهارب" كوليبالي

2017-06-04 23:25:16

قامت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد برج العرب بالهتاف ضد الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم القلعة الحمراء الهارب، قبل انطلاق لقاء الوداد المغربي، مساء الأحد، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وشنت الجماهير هجوما حادا على اللاعب الإيفواري، بسبب هروبه والبيان الذي أصدره اليوم، وأكد خلاله أنه تعرض لسوء معاملة من الجهاز الفني، وكان يخشى على عائلته المسيحية في مصر.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا، للرد على مزاعم كوليبالي، أعلن خلاله تمسكه بملاحقة اللاعب لدى الاتحاد الدولي “فيفا”، بعد هروبه وعدم التزامه بعقده.

وهتفت الجماهير للاعبي الأهلي، وطالبتهم بالفوز على الوداد بعد حصد لقب الدوري.

وكان الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري، قبل 4 جولات من نهاية الدوري.

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