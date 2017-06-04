نائب وزير الصحة: إطلاق إستراتيجية قومية لحماية أطفال مصر من العنف والاستغلال قريبا2017-06-04 23:24:58
شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان ، مساء اليوم الأحد ، في احتفالية اليوم العالمي لعمالة الأطفال ، بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء في حقوق الطفل من المؤسسات والهيئات.
وألقت نائب وزير الصحة الضوء على أبرز القضايا والمستجدات والجهود المبذولة في مجال مناهضة عمل الأطفال ، حيث تمثل تلك الظاهرة أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الأطفال في مصر ، حيث بلغ عددهم 1.59 مليون طفل علي مستوي الجمهورية ، وذلك وفقا لنتائج المسح القومي لعمالة الأطفال 2010 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة أعد إستراتيجية للطفولة والأمومة تتضمن مواجهة كافة أشكال الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال سوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وقالت إنه مما لا شك فيه أن هذا اللقاء هو تأكيد علي أن ظاهرة عمالة الأطفال تتداخل مع رفاهية الأطفال وحصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المعاهدات والقوانين ذات الصلة المتعلقة بحقوق الطفل ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، وقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأضافت ” لقد أولي المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ إنشائه الذي ينص علي أنه الجهة المنوطة بحماية الطفل من خلال التنسيق بين كافة الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أهمية قصوى لوجود قوانين وتشريعات عادلة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم” ، مؤكدة إيمان المجلس العميق بأهمية مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، وضرورة تنسيق كافة الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص ، بمشاركة الأطفال للحد من انتشار هذه الظاهرة ، وكذلك العمل علي توفير بيئة آمنة للأطفال الذين تدفعهم ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية للعمل في سنوات مبكرة ، وتجعلهم يتحملون أعباء تفوق إمكانياتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية.
وأوضحت أنه في هذا الإطار يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالعديد من البرامج والمشروعات التجريبية والتعديلات التشريعية التي توفر الرعاية والحماية من كافة أنواع الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والإستغلال ، ومنها علي سبيل المثال الحماية القانونية من خلال مناقشة تشريعات قانون العمل الجديد في مجلس النواب والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفير سبل الحماية للأطفال العاملين ومنها خفض سن التدريب إلي 13 عاما.
وأشارت الى خط نجدة الطفل 16000 الذي يتلقي كافة الشكاوي الخاصة بانتهاكات الأطفال ويعمل علي مدار اليوم ولجان حماية الطفولة علي مستوي الجمهورية والتي تساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بالطفل ، بالإضافة إلي العمل علي مستوى السياسات والتعديلات التشريعية من خلال تصعيد المشكلات من اللجان الفرعية علي مستوي المراكز والمدن إلي اللجنة العامة علي مستوي المحافظة ومنها إلي المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال آلية عمل تم إعتمادها ، ونشر الوعي باتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصري وتوعية أطفال المدارس وتعزيز أهمية التعليم.
وأضافت أن المجلس يقوم بالعديد من المشروعات التجريبية التي تساهم في الحد من ظاهرة عمل الأطفال ومنها : برنامج الحد من التسرب من التعليم، برنامج مبادرة تعليم الفتيات، برنامج مناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال والعديد من البرامج ذات الصلة ، حيث يتم إعتماد تلك البرامج وتسليمها إلي الجهات التنفيذية.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
المركز الروسي للمصالحة: 1500 بلدة سورية انضمت إلى الهدنة - محيط
أفاد مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأحد، أن جهوده أثمرت عن انضمام نحو 1500 بلدة سورية إلى الهدنة. وأوضح ألكسندر فومين نائب وزير…Sun, 04 Jun 2017 14:41:58 GMT
-
"الكتاب العرب" يطالب بمنع فيلم "المرأة الخارقة"
دعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الدول العربية الى حظر فيلم “المرأة الخارقة”، الذي تعرضه السينما الامريكية (هوليود)، لأن بطلته ممثلة اسرائيلية معروفة ...Sun, 04 Jun 2017 14:41:58 GMT
-
رئيس وزراء مالطا يفوز في الانتخابات المبكرة
فاز رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، في الانتخابات العامة المبكرة التي دعا إليها منذ شهر وسط اتهامات بالفساد طالت زوجته. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ...Sun, 04 Jun 2017 16:39:24 GMT
-
عرض جاد من مايكروسوفت: اتركوا جوجل نمنحكم نقودا - محيط
أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن برنامج للمكافآت، تسعى من خلاله لإغراء المستخدمين بالتخلي عن محرك البحث الأول عالميا جوجلل واستعمال محركها للبحث بينغ بديلا ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT
-
"دينية النواب" تنعي "الراوي": أمضى حياته في خدمة الإسلام
نعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، العالم الكبير الدكتور محمد محمد الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:51 GMT
-
محسنة توفيق: وفاة أبلة فضيلة "شائعة قبيحة"
نفت الفنانة محسنة توفيق نبأ وفاة شقيقتها الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة، مؤكدة أنها بصحة جيدة وتعيش حاليا مع نجلتها في كندا. ووصفت شقيقة الإذاعية الكبيرة “أبلة ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT
-
طلاب الثانوية العامة بعدة محافظات يشيدون بنظام البوكليت
أدى طلاب شهادة الثانوية العامة اليوم “الأحد” ، أول الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبخاصة أن هذا العام يشهد ...Sun, 04 Jun 2017 15:09:43 GMT
-
"الأعلى للإعلام": بحث شكاوى المواقع المحجوبة
قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بحث الشكاوى المقدمة من شركات المواقع الإلكترونية التي صدرها قرارا بالحجب وتقدموا بها للمجلس، أو ...Sun, 04 Jun 2017 15:09:19 GMT