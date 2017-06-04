"الأعلى للإعلام": بحث شكاوى المواقع المحجوبة

قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بحث الشكاوى المقدمة من شركات المواقع الإلكترونية التي صدرها قرارا بالحجب وتقدموا بها للمجلس، أو ...