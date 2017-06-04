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جماهير الأهلي تهتف لشقيق عاشور "في الجنة يا عاشور "
حسام عاشور

جماهير الأهلي تهتف لشقيق عاشور "في الجنة يا عاشور "

2017-06-04 23:19:54

هتفت جماهير القلعة الحمراء المتواجدة بمدرجات برج العرب الآن لشقيق نجم خط وسط النادي الأهلي حسام عاشو والذي توفته المنيه قبل مباراة الأهلي الماضية أمام زاناكو الزامبي بلملعب برج العرب

ويواجه الأهلي في الحادية عشر مساء اليوم الوداد البيضاوي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر زاناكو الزامبي المجموعة الرابعة بينما يحتل  النادي الأهلي المركز الثاني والفريق المغربي في المركز الثالث.

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