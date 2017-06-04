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كوربين: نحتاج لحديث "صعب" مع السعوديين بعد هجوم لندن
جيرمي كوربين

كوربين: نحتاج لحديث "صعب" مع السعوديين بعد هجوم لندن

2017-06-04 23:18:40
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قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الأحد إن بلاده بحاجة إلى إجراء “محادثات صعبة” مع السعودية ودول خليجية أخرى بشأن تمويل التطرف الإسلامي في استئناف لحملته الانتخابية بعد الهجوم الدموي الذي شهدته لندن.

وقال كوربين الذي يأمل في فوز حزبه في انتخابات عامة تجرى يوم الخميس إن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها لإثبات أن هجوم جسر لندن الذي خلف سبعة قتلى و48 مصابا لن يوقف مسيرة الديمقراطية.

وفي وقت سابق دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى رد أقوى على التطرف الإسلامي بعد أن دهس مهاجمون بعربة فان مستأجرة مارة على جسر لندن وطعنوا آخرين بالقرب من الموقع.

وقال كوربين إنه يجب الحفاظ على قيم بريطانيا الديمقراطية.

وقال في نص الكلمة التي من المقرر أن يلقيها في كارلايل بشمال انجلترا “يجب أن نقاوم الرهاب من الإسلام والانقسام ونظهر في الثامن من يونيو موحدين في تصميمنا على إثبات أن ديمقراطيتنا قوية”.

وأضاف “ونعم نحتاج لإجراء محادثات صعبة بدءا بالسعودية ودول الخليج العربي ودول خليجية مولت وأججت الفكر المتطرف”.

وهاجم ماي بسبب خفض عدد أفراد الشرطة خلال ولايتها كوزيرة للداخلية وكرر تعهده بتوظيف عشرة آلاف شرطي إضافيين من بينهم أفراد مسلحون.

وأظهرت استطلاعات رأي أن حزب العمال يقلص الفجوة بسرعة مع حزب المحافظين بزعامة ماي مما يشكك في رهانها على أن الانتخابات المبكرة ستعزز من فرص حصولها على أغلبية .

وفي الشهر الماضي حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء عرب ومسلمين على التوحد وتحمل مسؤولياتهم لهزيمة التطرف الإسلامي ودعا إلى “طرد” الإرهابيين فيما خفف من لهجته القاسية حيال المسلمين. 

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