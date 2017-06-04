تأجيل دعاوى إسقاط الجنسية عن ابنى محمد مرسي و3 إعلاميين2017-06-04 23:12:30
أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، بتأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة وشيماء نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 قضائية، طارق محمود المحامي، وقالت إن نجلي المعزول اللذين يحملا الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتى اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهما الدعاوى عن رغبتهما فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به، بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة وهو الأمر المؤدى الى إسقاط الجنسية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأيضا أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد دعوي اسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر الذي يعمل بقناة مكملين والتي تبث من تركيا لجلسة 3 يوليو المقبل أقام الدعوي المحامي طارق محمود والذي أكد أن محمد ناصر تعمد اشاعة اخبار كاذبة ومضللة الغرض منها زعزعة استقرار مصر، كما أجلت محكمة القضاء الاداري دعوي اسقاط الجنسية عن الاعلامية آيات العرابي لجلسة 3 أغسطس، أقام الدعوي د. سمير صبري المحامي، مؤكداً أن آيات دأبت علي التحريض ضد مصر، ومن القضايا التي قررت محكمة القضاء الاداري تأجيلها دعوي وقف برنامج علي مسئوليتي لأحمد موسي لـ3 يوليو المقبل، أقام الدعوي المهندس ممدوح حمزة الذي أكد في دعواه ان موسي ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته مكالمات مسربة، منتهكا حياة الآخرين الخاصة وطالب حمزة بمنع موسي من الظهور الاعلامي في أي قناة ومن القضايا التي تم تأجيلها لنفس التاريخ السابق دعوي اسقاط الجنسية عن الاعلامي معتز مطر المذيع بقناة الشرق الممولة اخوانيا بتهمة التحريض علي القتل والعنف والتخريب وحمل السلاح ضد الجيش والشرطة وفق ما أكد المحامي طارق محمود في دعواه.
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