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كندا تعلن مقتل أحد رعاياها في هجمات لندن
جاستن ترودو رئيس وزراء كندا

كندا تعلن مقتل أحد رعاياها في هجمات لندن

2017-06-04 17:50:50
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مقتل مواطن كندي في الهجمات التي ضربت العاصمة البريطانية لندن أمس السبت.

ذكرت ذلك شبكة (إية بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأسفر الهجوم الذي وقع ليل السبت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بعد أن قام 3 إرهابيين بعمليات دهس وطعن قبل أن تقتلهم الشرطة خلال دقائق.

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