قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تحب المواظبة على الدعاء إلى الله لأنه اعتراف مستمر من العبد بضعفه أمام الخالق، وبأن الله هو القادر، بالإضافة إلى كونه اعترافا دائما بالعبودية للخالق سبحانه وتعالى.

وأضافت مطاوع، في برنامج “أنا ليا دعوة” على راديو “إينرجي”، أن دعوتها المفضلة هي: “اللهم اجعلني من عباد الرحمن واجعلني من المقبولين والمقربين”.

وفسرت حنان الدعوة قائلة إن الدخول ضمن عباد الرحمن معناها أن يكون الإنسان في في ظل دائما وأن يكون مستجاب الدعاء، وأن يحيا في أمان وسلام

وستر وسعادة.

وأشارت إلى أن دعوتها بأن تكون “من المقربين”، سببها أن من ينال شرف القرب من الله في الآخرة يصل إلى العلا، “ولو نلت شرف إني أبقى من

المقربين ليه في الدنيا هبقى عايشة عيشة هنية”.

وتابعت: “وبدعي أكون من المقبولين عشان دايما بتمنى وبتذلل لربنا إن كل أعمالي تجاهه وتجاه عباده تقبل، يارب يعجلني من عباد الرحمن المقربين

المقبولين دائما”.