قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياة الزوجية تقوم على العدل والفضل، موضحا: “الزواج شرع ربنا علاقة بين ذكر وأنثى تمتلأ بالتنازلات اللانهائية، وفى حال الوصول إلى كلمة عاوز حقى وعاوزة حقى، يبقى البيت ده بينهار”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد: “الزواج عامل زى ابنك اللى بتربيه بتديه بدون حساب وعامل زى مجموعة من التنازلات، بتعطى ابنك كل اللى هو عاوزه بدون حساب”.