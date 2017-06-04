اعتمد محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد اليوم الأحد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنسبة نجاح 86.2% للشهادة الابتدائية و80.1% للشهادة الإعدادية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور سمير النيلي إن عدد المتقدمين للامتحان بالصف السادس بلغ 9572 طالبًا وطالبة، بلغ عدد الحاضرين 8940 طالبا وطالبة، والناجحين منهم نحو 7731 طالبا وطالبة.

وأضاف أن عدد المتقدمين للصف الثالث الإعدادي 6736 طالبًا وطالبة، بلغ عدد الحاضرين 6541 طالبا وطالبة، والناجحين منهم نحو 5240 طالبا وطالبة.

وتابع أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 90 متقدما، حضر منهم 88، والناجحين منهم 76 بنسبة نجاح 86.3%.