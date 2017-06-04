أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم اليوم /الأحد/ أن معركة انتزاع مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم “داعش” بدأت، وأن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بها.

ونقلت قناة “العربية الحدث” عن يلدريم قوله إن “عملية الرقة - التي خطط لها قبل مدة طويلة - بدأت في وقت متأخر من الثاني من يونيو الجاري، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت تركيا بالمعلومات الضرورية المتعلقة بهذه المسألة قبل العملية”.

وكان رئيس الوزراء التركي أكد - خلال تصريحات صحفية أمس- أن بلاده لن تتردد في الانخراط عسكريا بشكل أكبر في الخارج.

وتتناقض تلك التصريحات مع ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية أنها ستبدأ “خلال أيام” معركة السيطرة على الرقة.

وتتخوف تركيا من إنشاء منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، على حدودها.