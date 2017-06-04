أجندة إخبارية ليوم الاثنين الموافق 5 يونيو 20172017-06-04 16:59:32
القاهرة.. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي يضم مصر وتونس والجزائر لمتابعة الشأن الليبي.
القاهرة.. تعقد اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، اجتماعها الـ13 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة، وبرئاسة الأردن بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية.
القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة، في التاسعة مساء، ندوة بعنوان “نصر أكتوبر تاريخ لن ينسى”، بقاعة المجلس الأعلى، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات الثقافة.
القاهرة.. تنظم وزارة البيئة، في الثالثة عصرا، احتفالية خاصة بيوم البيئة العالمي 2017 والذي يقام هذا العام تحت شعار “أنا مع الطبيعة” بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، بالمركز الثقافي التعليمي “بيت القاهرة”.
الإسكندرية.. ينظم معهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، احتفالية اليوم العالمي للبيئة بمقر الأكاديمية بأبي قير، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، ومدير مشروع “دعونا نهتم بالكوكب” التابع للأمم المتحدة الدكتورة آمال رزق.
القاهرة.. يحتفل المجلس الأعلى للثقافة، في التاسعة مساء، بذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث يقيم صالونا ثقافيا بهذه المناسبة تحت عنوان “العاشر من رمضان نموذجا للنجاح”.
القاهرة.. تبدأ لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تلقى طلبات أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج للموسم الحالي (1438هـ -2017م)، ولمدة أسبوعين.
القاهرة.. يلتقي منتخبا مصر وليبيا للاعبين المحليين، في العاشرة مساء، على استاد بتروسبورت، وذلك في إطار مباراة ودية، في إطار خطة الاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.
القاهرة.. يحيي الفنان خالد منيب وفرقة منيب باند، في التاسعة مساء، حفلا فنيا، وذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمناسبة شهر رمضان الكريم.
القاهرة.. تقدم فرقة “المولوية المصرية” بقيادة المنشد عامر التوني، عرضا بساحة أبو الحجاج بالأقصر، ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في التاسعة مساء، فعاليات مهرجان الساقية الثاني عشر للمونودراما، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.
المنصورة.. تبدأ، في التاسعة مساء، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الدقهلية، وذلك بالمسرح المكشوف بحديقة قصر ثقافة الطفل بالمنصورة.
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«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
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طلاب الثانوية العامة بعدة محافظات يشيدون بنظام البوكليت
أدى طلاب شهادة الثانوية العامة اليوم “الأحد” ، أول الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبخاصة أن هذا العام يشهد ...Sun, 04 Jun 2017 15:09:43 GMT
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عمدة لندن يدين الحادث ويعتبره هجوم متعمد وجبان
أدان عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان حادث جسر لندن ، معتبرا أنه حادث هجوم “متعمد وجبان”. ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن خان قوله إنه ليس هناك من مبرر ...Sun, 04 Jun 2017 05:43:59 GMT
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صحف بريطانية: 8 أجانب بين ضحايا هجوم جسر لندن
أعلنت فرنسا وإسبانيا وأستراليا ونيوزلندا، اليوم الأحد، أن مواطنيهم من بين ضحايا هجوم جسر لندن الذي وقع ليل أمس السبت وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بعد أن قام ...Sun, 04 Jun 2017 15:09:38 GMT
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"الكتاب العرب" يطالب بمنع فيلم "المرأة الخارقة"
دعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الدول العربية الى حظر فيلم “المرأة الخارقة”، الذي تعرضه السينما الامريكية (هوليود)، لأن بطلته ممثلة اسرائيلية معروفة ...Sun, 04 Jun 2017 14:41:58 GMT
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المركز الروسي للمصالحة: 1500 بلدة سورية انضمت إلى الهدنة
أفاد مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأحد، أن جهوده أثمرت عن انضمام نحو 1500 بلدة سورية إلى الهدنة. وأوضح ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي - خلال ...Sun, 04 Jun 2017 14:41:58 GMT
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علاج مغناطيسي للاكتئاب
ولأن عبء هذا المرض ثقيل جدا، فإن الأطباء والخبراء، يثابرون على إيجاد وسائل طبية وعلاجية متطورة، للتعامل مع الاكتئاب، والتخفيف منه. منذ نحو عامين قدرت منظمة الصحة ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT
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علاج ثوري لسرطان المبيض
قال باحثون إن دواء جديدا لعلاج سرطان المبيض قد يحقق إنجازا غير مسبوقا في محاربة المرض الخبيث للعقد المقبل. وخلال التجارب، استطاع عقار أونكس-0801 تقليص حجم الأورام في 7 ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT
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محسنة توفيق: وفاة أبلة فضيلة "شائعة قبيحة"
نفت الفنانة محسنة توفيق نبأ وفاة شقيقتها الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة، مؤكدة أنها بصحة جيدة وتعيش حاليا مع نجلتها في كندا. ووصفت شقيقة الإذاعية الكبيرة “أبلة ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT