القاهرة.. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي يضم مصر وتونس والجزائر لمتابعة الشأن الليبي.

القاهرة.. تعقد اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، اجتماعها الـ13 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة، وبرئاسة الأردن بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة، في التاسعة مساء، ندوة بعنوان “نصر أكتوبر تاريخ لن ينسى”، بقاعة المجلس الأعلى، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات الثقافة.

القاهرة.. تنظم وزارة البيئة، في الثالثة عصرا، احتفالية خاصة بيوم البيئة العالمي 2017 والذي يقام هذا العام تحت شعار “أنا مع الطبيعة” بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، بالمركز الثقافي التعليمي “بيت القاهرة”.

الإسكندرية.. ينظم معهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، احتفالية اليوم العالمي للبيئة بمقر الأكاديمية بأبي قير، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، ومدير مشروع “دعونا نهتم بالكوكب” التابع للأمم المتحدة الدكتورة آمال رزق.

القاهرة.. يحتفل المجلس الأعلى للثقافة، في التاسعة مساء، بذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث يقيم صالونا ثقافيا بهذه المناسبة تحت عنوان “العاشر من رمضان نموذجا للنجاح”.

القاهرة.. تبدأ لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تلقى طلبات أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج للموسم الحالي (1438هـ -2017م)، ولمدة أسبوعين.

القاهرة.. يلتقي منتخبا مصر وليبيا للاعبين المحليين، في العاشرة مساء، على استاد بتروسبورت، وذلك في إطار مباراة ودية، في إطار خطة الاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

القاهرة.. يحيي الفنان خالد منيب وفرقة منيب باند، في التاسعة مساء، حفلا فنيا، وذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

القاهرة.. تقدم فرقة “المولوية المصرية” بقيادة المنشد عامر التوني، عرضا بساحة أبو الحجاج بالأقصر، ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في التاسعة مساء، فعاليات مهرجان الساقية الثاني عشر للمونودراما، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.

المنصورة.. تبدأ، في التاسعة مساء، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الدقهلية، وذلك بالمسرح المكشوف بحديقة قصر ثقافة الطفل بالمنصورة.