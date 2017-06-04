رئيس الوزراء: نشهد انتاجا متزايدا من الغاز منذ بداية العام2017-06-04 16:56:57
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن هناك انخفاضا كبيرا في الكميات التي يتم استيرادها من الغاز، خاصة مع الإنتاج المتزايد منذ بداية العام الحالي للحقول المختلفة للغاز، خاصة حقل النورس بعد دخوله حيز الإنتاج وحقل شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، حيث وصل الحيز الإنتاجي إلى حدود 5 مليارات قدم مكعب.
وأشار إسماعيل - في تصريحات اليوم /الأحد/ بمقر وزارة الاستثمار - إلى أن الحكومة حريصة على توافر كافة احتياجات الصيف من الغاز فيما يخص محطات الكهرباء وكافة احتياجات المصانع.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن التعامل مع ملف التعديات على أراضي الدولة يسير كما هو مخطط له، موضحا أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الوزراء والمحافظين وهناك نقاط تنسيق بين وزير الزراعة ورئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات للوقوف على المستجدات الخاصة بالموقف من الإحالات للتعديات على أراضي الدولة.
وأوضح أن حصر التعديات يسير على أرض الواقع، وهناك جهود جيدة جدا في المرحلة الحالية وهناك تقارير يومية يتم تحديثها طبقا لتطورات الموقف، مشيرا إلى أن كافة المحافظات بذلت جهدا كبيرا لإزالة التعديات وسيتم إعلان النتائج وقت الانتهاء منها وفي التوقيت المناسب.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لابد من التعامل أيضا مع كافة التعديات والمخالفات على البحيرات ونهر النيل والأراضي الزراعية والبناء، وكل ذلك سيتم التعامل معه تدريجيا بعد الانتهاء من كافة التعديات على أراضي الدولة.
وأشار إلى أن لقاءه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير قطاع الأعمال الدكتورة سحر نصر، تضمن متابعة الأعمال وما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له التي من المقرر أن تصدر قريبا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة موضوع شركات البورصة فضلا عن بعض المشروعات الجديدة وجهود تمويل المشروعات القومية من بنية تحتية وصرف صحي.
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