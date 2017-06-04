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"الأعلى للإعلام": بحث شكاوى المواقع المحجوبة
مكرم محمد احمد

"الأعلى للإعلام": بحث شكاوى المواقع المحجوبة

2017-06-04 16:55:16
أ ش أ

قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بحث الشكاوى المقدمة من شركات المواقع الإلكترونية التي صدرها قرارا بالحجب وتقدموا بها للمجلس، أو تلك التي تم تحويلها من خلال نقيب الصحفيين.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – في تصريح اليوم /الأحد/ - إن اللجنة المشكلة بحثت برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد وبحضور هيئة المكتب التي تضم الوكيلين والأمين العام المجلس الشكاوى المقدمة ، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمواقع التى تم حجبها وثبت أن مالكيها شركاء في شركات تم التحفظ على أموالهم من لجنة التحفظ على أموال الإخوان سوف تظل محجوبة لحين الفصل في القضايا المقدمة.

وأشار إلى أن المواقع الإلكترونية تضم “البورصة وديلي نيوز إيجيبت” الصادرة عن شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، والمتحفظ عليها من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وشدد سليم على أن المجلس مع حرية الرأي وتقديم محتوى إعلامي هادف ، لافتا إلى أن المجلس بصدد إعداد القواعد المنظمة لعمل المواقع الإلكترونية.

وكشف على أن الأعلى للإعلام سوف يبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل تلقى تصاريح الصحف والموافقات على طبع وتوزيع الصحف الأجنبية في مصر، بجانب طلبات شركات الكيبول وشركات إعادة البث للموافقة على عملهم ، وكذلك تلقى طلبات المراسلين الأجانب والوكالات الإخبارية.

وأضاف أن المجلس بدأ تفعيل مكتب الملكية الفكرية، ويختص بتسجيل وإعطاء تراخيص الملكية الفكرية للمنتج الإعلامي المسموع والمرئي ، وسيكون مسؤول عن إعطاء تراخيص لأي مادة علمية مملوكة للدولة.

ولفت إلى أن مكتب الملكية الفكرية سيقاضي شركات الإنتاج العربية التي تطبع الأعمال الفنية المصرية بدون مقابل.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكل لجنة قانونية مختصة للنظر في وضع المواقع المصرية المحجوبة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وهيئة مكتب المجلس.

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