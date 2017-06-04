أدى طلاب شهادة الثانوية العامة اليوم “الأحد” ، أول الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبخاصة أن هذا العام يشهد أول تجربة للامتحانات بنظام البوكليت.

ففي محافظة الأقصر ، أبدى طلاب الثانوية العامة ارتياحهم لامتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط .. معربين عن قناعتهم بأن نظام البوكليت الجديد أفضل من النظام القديم، وأن الوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة.

من جانبه قال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن الامتحانات، مؤكدا على سير عملية الامتحانات بجميع لجان المحافظة الـ 18 باستقرار تام.

وفي محافظة القليوبية ، أبدى الطلاب سعادتهم من سهولة امتحان اللغة العربية ، وطمأن الطلاب أولياء أمورهم الذين انتظروهم خارج أسوار اللجان للاطمئنان عليهم فور خروجهم من الامتحان .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان ، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من الامتحان ، وأنه جاء في مستوي الطالب المتوسط .. مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التعليمية والتأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات ، وتأمين اللجان وتوفير جميع المتطلبات داخل اللجان والتنسيق مع جميع الأجهزة والمديريات للخروج بالامتحانات بالشكل المرضي للطلاب وذويهم .

من جانبه صرح وكيل وزارة الصحة الدكتور حمدي الطباخ ، إن غرفة الطوارئ التي شكلتها المديرية لمتابعة الأمور الصحية بين الطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أي بلاغات من المستشفيات العامة والمركزية أو استقبال أي حالات مرضية بين الطلاب .

وأضاف أن الغرفة لم تسجل أي حالات إغماء بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.. موضحا ظهور بعض الأعراض المرضية الطارئة كالصداع والمغص بين الطلاب ، وتم على الفور إسعافهم داخل اللجان دون حدوث أي تداعيات .

وفي محافظة جنوب سيناء ، أكد الطلاب أن امتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط ، وأنه بداية طيبة على الرغم من وجود بعض النقاط الصعبة في النحو ، بالإضافة إلى طول الامتحان ..معربين عن أن نظام البوكليت نظام معقول يعطي للطالب حقة ولا مجال أو فرصة للغش .

وفي محافظة الغربية ، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم الشناوي عايد ، أن غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية والإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات .. مؤكدا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات .. بينما اشتكى بعض الطلاب من سؤال النحو .

وفي محافظة البحر الأحمر أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم نورا فاضل ، أن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بجميع لجان المحافظة تم في أجواء هادئة ، وأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى على مدار اليوم .

وفي محافظة المنوفية قال وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية رضا الرشيدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد إصابة 3 طالبات بحالات إغماء ، الأولي بإحدى اللجان بسرس الليان والثانية بقرية الكوادي باشمون والثالثة بمنوف ، وتم نقلهم لمستشفي سرس الليان المركزي ومنوف العام وأشمون العام للتعامل معهم وإسعافهم.. مشيرا إلى أن الغرفة لم تتلق أية بلاغات من صعوبة امتحان اللغة العربية .

وقال وكيل المديرية إنه تم استخدام العصا الإلكترونية بجميع اللجان للتأكد من وجود المحمول من عدمه مع الطلاب، مؤكدا أنه تم منع المحمول مع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين واستخدام التليفون الأرضي للتواصل.

وفي محافظة السويس، سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بامتحاني اللغة العربية و التربية الدينية.. وأشار الطلاب إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ، ما عدا نقطة في جزء النحو.

فيما قرر المحافظ اللواء أحمد حامد إحالة رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات القديمة للتحقيق لتأخير بدء الامتحانات في مادة اللغة العربية لمدة نصف ساعة ، مكلفاً اللجنة الثلاثية بمديرية التربية والتعليم بمتابعة مد الوقت نصف ساعة للجنة التي تأخرت فيها بدء الامتحان ، وأيضاً إخطار رئيس لجنة النظام والمراقبة باللجنة العامة لامتحانات الثانوية العامة بالقاهرة.

وفي محافظة بورسعيد ، أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان أن الهدوء ساد جميع اللجان وأن غرفة عمليات التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات على مدار اليوم .. موضحا أن الطلاب أدوا امتحاناتهم في أجواء سادها الهدوء والاستقرار داخل اللجان التي يبلغ عددها 14 لجنة .

وطمأن المحافظ أولياء الأمور على أبنائهم ..مشيرا إلى أن الامتحانات هذا العام مختلفة تماما عن الأعوام السابقة ، وهو ما تم ملاحظته داخل معظم اللجان ، حيث أنهى العديد من الطلاب إجابتهم علي الأسئلة قبل الفترة الزمنية المحددة للإجابة ، وهو مؤشر إيجابي نحو تحقيق الطلاب لنتائج طيبة خلال امتحانات الثانوية العامة .

وفي محافظة بني سويف ، تعرض الطالب “محمد .ع .ع” 17 سنة، ومقيم بقرية كوم حميد بمركز، سمسطا للإصابة باشتباه في ارتجاج بالمخ بعد أن صدمه “توك توك” أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ بمدينة سمسطا ، وتم نقله لمستشفى سمسطا المركزي ، وقرر الأطباء احتجاز الطالب تحت الملاحظة وإبلاغ رئيس اللجنة ، وتمكنت المباحث من ضبط سائق التوك توك وتحرر محضر بالواقعة.

كما تعرضت طالبة في اللجنة رقم 431 بمجمع مدارس مدينة الواسطي للإغماء خلال تأديتها امتحان التربية الإسلامية الفترة الثانية من امتحان الثانوية العامة ، وعلى الفور انتقل طبيب من مستشفى الواسطى المركزي إلى داخل اللجنة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبة.

فيما تم ضبط طالب أثناء قيامه بتصوير أجزاء من ورقة الامتحان لمادة اللغة العربية، عن طريق كاميرا صغيرة داخل عدسات نظارته، لإرسالها إلى هاتفه المحمول الذي عُثر عليه بين طيات ملابسه عندما شك فيه أحد الملاحظين بلجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الصفا الإعدادية، بإدارة بني سويف التعليمية .

وفي محافظة الشرقية ، ساد الهدوء جميع لجان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية والبالغ عددها 102 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية .. فيما أصيب طالب بلجنة مدرسة عبد اللطيف حسانين الاعدادية بالزقازيق بإغماء وهبوط حاد في الدورة الدموية ، فتم نقله على الفور بالإسعاف لمستشفى الأحرار لعلاجه وإعادته للجنة لاستكمال الامتحان .

كما أصيب طالب بلجنة مدرسة الحسينية الثانوية بنين بحالة هياج وذلك لعدم قدرته على الإجابة ..بينما تم ضبط 4 حالات غش فردي داخل لجان الامتحانات بمراكز أبوكبير وكفر صقر وفاقوس وتم تحرير محاضر للطلاب .

وفي شمال سيناء ، تمكنت لجنة مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية للبنين بالعريش من ضبط واقعة غش لطالب حاول تصوير ورقة الأسئلة ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

كما أكد مصدر مسئول في غرفة العمليات الرئيسية لمراقبة الامتحانات أنه تم ضبط أحد الطلاب بعد مرور حوالي ساعة ونصف الساعة من امتحان مادة اللغة العربية أثناء محاولته تصوير ورقة من كراسة الأسئلة الخاصة به .. مشيرا إلى أنه على الفور تم ضبطه ، وتم التحقيق معه عن طريق العضو القانوني الموجود ضمن تشكيل لجنة المراقبة، حيث تم رفع التحقيق ومذكرة خاصة بالواقعة إلى الوزارة لاتخاذ اللازم وفقا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، وكذا متابعة ما إذا كان قد قام بتصوير أية أوراق من قبل .