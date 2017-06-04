أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم /الأحد/ بمقتل 6 من عناصر فيلق الشام التابع للجيش الحر، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ريف إدلب شمال سوريا دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وكانت مصادر عسكرية سورية قد أفادت أمس السبت، بمقتل أكثر من 70 عنصرا بتنظيم داعش في قصف جوي ومدفعي للجيش السوري استهدف مقرات التنظيم في مدينة دير الزور.