أفاد مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأحد، أن جهوده أثمرت عن انضمام نحو 1500 بلدة سورية إلى الهدنة.

وأوضح ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي - خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الأمن في آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن العملية الناجحة لتحرير حلب قوضت قدرات الإرهابيين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأولوية تتمثل في تعزيز وقف الأعمال القتالية، لخلق ظروف للتفاعل السياسي بين جميع الأطراف المتقاتلة.

ونوه فومين، بأن بلاده تولي اهتماما خاصا للجانب الإنساني في سوريا؛ حيث يتم إيصال وتوزيع شحنات من المساعدات الإنسانية على السكان يوميا، كما تم تفكيك العبوات الناسفة في شرق حلب، ونزع الألغام من مساحة تقدر بأكثر من ألف هكتار في مدينة تدمر.

كما أشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن بلاده تقدم خدمات طبية للسكان المدنيين بسوريا، حيث قدمت العلاج لأكثر من 22 ألف سوري.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا دخلت حيز التنفيذ في منتصف ليل 6 مايو الماضي.

وتم توقيع المذكرة خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات “أستانا-4” في كازاخستان من قبل ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا روسيا، تركيا، إيران.