 Moheet on google
الأحد 4 يونيو 2017 06:00 مساءً
روابط سريعة
المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ125. 31 مليار دولار بنهاية مايو
البنك المركزي الجزائري

المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ125. 31 مليار دولار بنهاية مايو

2017-06-04 16:30:18
خاص: محيط

أعلن البنك المركزي فى بيان له عبر موقعه الالكتروني اليوم ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 6ر8 فى المائة بقيمة 485ر2 مليار دولار ليبلغ 125ر31 مليار دولار فى نهاية مايو الماضي مقابل 64ر28 مليار دولار فى نهاية إبريل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3