صحف بريطانية: 8 أجانب بين ضحايا هجوم جسر لندن

أعلنت فرنسا وإسبانيا وأستراليا ونيوزلندا، اليوم الأحد، أن مواطنيهم من بين ضحايا هجوم جسر لندن الذي وقع ليل أمس السبت وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بعد أن قام ...