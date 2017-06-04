دعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الدول العربية الى حظر فيلم “المرأة الخارقة”، الذي تعرضه السينما الامريكية (هوليود)، لأن بطلته ممثلة اسرائيلية معروفة بعدائها الشديد للعرب وتحض على كراهية وقتل الفلسطينيين.

ووجه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في بيان له اليوم، رسالة إلى وزراء الإعلام والمسئولين عن الرقابة السينمائية في الوطن العربي، يطالبهم بمنع عرض الفيلم الهوليودي، “المرأة الخارقة”، الذى تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية غال غادوت.

ونقل البيان عن الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب قوله: إن “الممثلة غال غادوت خدمت بجيش الاحتلال الإسرائيل، وتؤيد علانية الأعمال العدوانية التي تدخل تحت باب جرائم الحرب التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة، من قتل جماعي وترويع وحصار وتضييق، حتى تحول قطاع غزة إلى سجن كبير مفتوح”.

وافاد الصايغ، إن “حظر التعامل مع من يدعون إلى الحرب، ويروجون للعنصرية ويتفاخرون بها، واجب وطني وقومي، وهو حق لكل الشعوب على الأرض لكي تحمي مبادئها وأفكارها، ولكي لا تساعد على تحويل العنصريين إلى أبطال، كما أنه يجعل صناع السينما في العالم يحسبون حسابا للعرب، ولا يقدمون على فعل أشياء تعادي مصالحهم وأفكارهم ومعتقداتهم”.

وأكد الصايغ على أن “الفيلم السينمائي هو رسالة ثقافية، يجب أن تدعو للحب والخير والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب ونبذ الحروب والتفرقة على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي”، لافتا إلى أن “الممثلة الإسرائيلية تدعو جنود الجيش الإسرائيلي، على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المزيد من إراقة الدماء والقتل الممنهج ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم فإنها تعد نموذجًا سيئًا يجب تجنبه ومنع ظهوره”.

وأشار البيان إلى أن “هذا الموقف للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لا يهدف إلى تقييد حرية الإبداع، حيث أن موقفه الثابت والراسخ هو أنه لا شرط على الحرية إلا المزيد منها، لكنه موقف ضد الكراهية والعنصرية أيًّا كان مصدرهما”.