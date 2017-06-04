أعلن الفرنسي أنطوان جريزمان اليوم في التليفزيون الفرنسي أنه باق في صفوف أتلتيكو مدريد الموسم المقبل، معتبرا أن ترك النادي هذا الصيف وهو يواجه عقوبة تمنعه من إبرام صفقات، ستكون “ضربة موجعة”.

وأوضح جريزمان - في تصريحات للتليفزيون الفرنسى اليوم الاحد - “تأكدت العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية وأتلتيكو لا يمكنه إبرام صفقات....قررت انا ومستشاري الرياضي إريك أولهاتس البقاء... إنها لحظة صعبة على النادي وستكون ضربة موجعة لو رحلت الآن”.

وكشف جريزمان أنه تحدث مع مسئولي أتلتيكو وأبلغهم انه ينوي الاستمرار في صفوف “الروخيبلانكوس” الموسم المقبل.