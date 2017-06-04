قررت محكمة جنايات سوهاج في جلستها اليوم “الأحد” برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز تأجيل محاكمة 92 عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية من بينهم 24 متهما محبوسين لاتهامهم في قضايا متفرقة بالإنتماء إلى جماعة إرهابية محظورة والتظاهر والتحريض على العنف لجلسة 3 أكتوبر القادم لاستكمال الإستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية .

وكانت أجهزة الأمن قد أحالت المتهمين فى بداية عام 2016 الجاري في وقائع ضبط متفرقة بمركز ومدينة جرجا إلى النيابة العامة حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم والأمن العام ومحاولة إحياء نشاطها وحيازة منشورات تروج لفكر الجماعة والدعوة إلى العصيان المدني والإضرار بمؤسسات الدولة والتخريب والتحريض على العنف والتحريض على التظاهر بدون إذن مسبق من أجهزة الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.