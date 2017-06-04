تفقد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي اليوم /الأحد عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة من الخارج، حيث زار لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي ومدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بشارع الجامعة؛ للاطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأوضح المحافظ - في تصريحات خلال الزيارة - أن عدد طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة يبلغ 62 ألفًا و573 طالبًا وطالبة موزعين على 148 لجنة، لافتًا إلى أن الطلاب أدوا الامتحان في اليوم الأول في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ولم ترد أي شكاوى من صعوبة الأسئلة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوى.

وأشار الدالي - خلال الجولة التي رافقه خلالها مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة محمد عبد الهادي - إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات، منوهًا بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتكثيف الدوريات الراكبة والثابتة.

وأكد الدالي أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية دون أي معوقات، ملمحًا إلى أنه تم التأكد من توافر وسائل التأمين الصحي والأطباء للطلاب بالمدارس.

وناقش المحافظ - خلال الجولة التفقدية خارج المدارس - عددًا من أولياء أمور الطلاب في مستوى امتحان اللغة العربية، حيث أكدوا أن الامتحان جاء بمستوى الطالب المتوسط.