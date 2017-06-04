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القبض على 16 شخصا لدعهم العناصر التكفيرية بشمال سيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

القبض على 16 شخصا لدعهم العناصر التكفيرية بشمال سيناء

2017-06-04 15:42:54
أ ش أ

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من ضبط 16 فردا من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير خزان وقود خاص بالعناصر التكفيرية يستخدم في تهريب المواد البترولية و4 دراجات نارية، و5 عشش خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأكد المتحدث أن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وإستهداف مناطق تجمع العناصر الإرهابية بشمال سيناء.
وأضاف المتحدث -في بيان نشره على صفحته الرسمية - انه في إطار إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والمعابر وإجراء أعمال التفتيش للسيارات ، تم ضبط عربة نقل مخبأ داخلها عدد من الإطارات المهربة والغير خالصة الرسوم الجمركية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها لتمشيط ومداهمة مناطق مكافحة النشاط الإرهابي للقضاء على باقي البؤر الإرهابية وإقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء .

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