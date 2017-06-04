أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن برنامج للمكافآت، تسعى من خلاله لإغراء المستخدمين بالتخلي عن محرك البحث الأول عالميا جوجلل واستعمال محركها للبحث “بينغ” بديلا عنه.

وسيوفر البرنامج الجديد مستويات عدة للمكافآت، حيث سيتم منح نقاط لكل مستخدم بحسب معدل استعماله لمحرك “بينغ”، أو عند شراء العناصر المختلفة من متجر مايكروسوفت.

المستوى الأول من البرنامج سيمنح المستخدم عددا من النقاط إن قام بإجراء 10 عمليات بحث عبر “بينج” يوميا، فيما سينتقل المستخدم إلى المستوى الثاني إن قام بإجراء 50 عملية بحث على محرك “بينج” يوميا.

ويتوافر البرنامج الجديد بشكل مبدئي للمستخدمين في بريطانيا على أن يتم تقديم برامج مماثلة في كل من فرنسا وألمانيا وكندا في الأسابيع والشهور المقبلة.

وكانت مايكروسوفت بدأت برنامجا مماثلا في الولايات المتحدة منذ أغسطس الماضي.

يشار إلى أن محرك بحث جوجل لا يزال يهيمن على نصيب الأسد من سوق محركات البحث عالميا بنسبة تصل إلى 86 في المئة، في حين يحتل “بينغ” المركز الثاني بنسبة استخدام تصل إلى 10 في المئة.