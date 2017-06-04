 Moheet on google
الأحد 4 يونيو 2017 06:02 مساءً
روابط سريعة
عرض جاد من مايكروسوفت: اتركوا جوجل نمنحكم نقودا
1-954263

عرض جاد من مايكروسوفت: اتركوا جوجل نمنحكم نقودا

2017-06-04 15:44:06

أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن برنامج للمكافآت، تسعى من خلاله لإغراء المستخدمين بالتخلي عن محرك البحث الأول عالميا جوجلل واستعمال محركها للبحث “بينغ” بديلا عنه.

وسيوفر البرنامج الجديد مستويات عدة للمكافآت، حيث سيتم منح نقاط لكل مستخدم بحسب معدل استعماله لمحرك “بينغ”، أو عند شراء العناصر المختلفة من متجر مايكروسوفت.

المستوى الأول من البرنامج سيمنح المستخدم عددا من النقاط إن قام بإجراء 10 عمليات بحث عبر “بينج” يوميا، فيما سينتقل المستخدم إلى المستوى الثاني إن قام بإجراء 50 عملية بحث على محرك “بينج” يوميا.

ويتوافر البرنامج الجديد بشكل مبدئي للمستخدمين في بريطانيا على أن يتم تقديم برامج مماثلة في كل من فرنسا وألمانيا وكندا في الأسابيع والشهور المقبلة.

وكانت مايكروسوفت بدأت برنامجا مماثلا في الولايات المتحدة منذ أغسطس الماضي.

يشار إلى أن محرك بحث جوجل لا يزال يهيمن على نصيب الأسد من سوق محركات البحث عالميا بنسبة تصل إلى 86 في المئة، في حين يحتل “بينغ” المركز الثاني بنسبة استخدام تصل إلى 10 في المئة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3