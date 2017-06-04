يحتاج بعض المستخدمين، مثل أصحاب الأعمال والمسوقين والمصممين، إلى مصادر مختلفة توفر فيديوهات مجانية لاستخدامها في أعمالهم على الإنترنت، وفيما يلي نستعرض أهم 5 مواقع توفر خدمة الفيديوهات المجانية

بيكسل فيديو

يعتبر موقع Pexels أحد المواقع الشهيرة في توفير صور مجانية عالية الجودة في تصنيفات مختلفة، ويوفر الموقع قسم خاص للمهتمين بالفيديوهات المجانية وذلك بنفس الآلية المتبعة في قسم الصور.

حيث يمكن للمستخدمين البحث عن موضوع الفيديو أو استخدام أشهر الوسوم أو الوصول إلى الفيديوهات الأكثر شعبية، إضافة إلى معرفة بعض تفاصيل الفيديو قبل تنزيله مثل المدة والدقة ومعدل الإطارات لكل ثانية.

ويوفر الموقع جميع الفيديوهات للتنزيل مجانا بجودة عالية وبصيغة MP4 كما أنها مقدمة تحت ترخيص CC0 والذي يضمن لك استخدام الفيديو لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الأعمال التجارية دون قيود أو شروط، وذلك بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

فيديفو

Videvo هو أحد المواقع الغنية عن التعريف، إذ يعتبر من أكثر مواقع الفيديو شهرة على الإنترنت نظرا لتوفيره مجموعة هائلة من الفيديوهات المجانية في تصنيفات منوعة مثل الأعمال والطبيعة والغذاء والسفر والفضاء والمدن والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والطب والعطلات والحيوانات وفيديوهات الحركة البطيئة وفيديوهات مرور الزمن وغيرها.

الموقع يوفر كافة الفيديوهات بجودة عالية وبدقة HD أو UHD أو 4K وهي مرخصة تحت 3 أنواع مختلفة، الأولى بترخيص CC BY 3.0 والتي تتيح استخدام الفيديوهات وتعديلها بشرطة نسبة الفيديو إلى صاحبه الأصلي.

والثانية بترخيص Videvo Standard License والتي تتيح لك استخدام الفيديوهات مجانا ودون الحاجة للإشارة للمصدر، لكنها لا تسمح لك بإعادة نشر هذه الفيديوهات للتنزيل في المواقع الأخرى، أما ترخيص Videvo Attribution License فيتيح لك استخدام الفيديو مع ضرورة الإشارة للمصدر.

لذا من المهم الالتفات إلى نوعية الترخيص لتجنب أي مشاكل حول حقوق النشر، ويمكنك مطالعة نوعية الترخيص أسفل خانة وصف الفيديو وذلك إلى جانب قائمة معلومات الفيديو والتي توفر بدورها الدقة والحجم ومعدل الإطارات والفترة الزمنية وصيغة الفيديو.

فيديزي

إن كنت تبحث عن فيديوهات مجانية فائقة الدقة، فموقع Videezy يجب أن يكون خيارك الأول، حيث يوفر الموقع مجموعة منوعة من الفيديوهات بدقة 4K إلى جانب فيديوهات عالية الجودة بدقة 1920 * 1080 بيكسل وذلك في تصنيفات منوعة مثل الطبيعة والفنون والحركة البطيئة والسفر والحياة البرية واللقطات الجوية وغيرها.

الفيديوهات جميعها متاحة للاستخدام والمشاركة والتعديل حتى في الأعمال التجارية بشرط الإشارة إلى المصدر.

كيوت ستوك فوتيج

يوفر موقع Cute stock footage خيارات واسعة للمستخدمين للحصول على فيديوهات مجانية، حيث يضم الموقع تصنيفات مختلفة للفيديوهات مثل الطبيعة والفيديوهات الجوية وفيديوهات الخلفية الخضراء والانتقالات والعناصر والتأثيرات وغيرها.

ويمكن للمستخدمين تصفح الفيديوهات بحسب الأكثر شعبية أو الأكثر تنزيلا أو الأحدث أو الاختيار من ضمن الوسوم الأكثر شهرة، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

مازواي

يضم موقع Mazwai مكتبة منوعة من الفيديوهات المجانية عالية الجودة في تصنيفات مختلفة، وتأتي كافة الفيديوهات في الموقع تحت ترخيص CC BY 3.0 والتي تتيح استخدام الفيديوهات وتعديلها بشرطة نسبة الفيديو إلى صاحبه الأصلي.