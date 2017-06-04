5 مواقع للحصول على "فيديوهات مجانية"2017-06-04 15:39:28
يحتاج بعض المستخدمين، مثل أصحاب الأعمال والمسوقين والمصممين، إلى مصادر مختلفة توفر فيديوهات مجانية لاستخدامها في أعمالهم على الإنترنت، وفيما يلي نستعرض أهم 5 مواقع توفر خدمة الفيديوهات المجانية
بيكسل فيديو
يعتبر موقع Pexels أحد المواقع الشهيرة في توفير صور مجانية عالية الجودة في تصنيفات مختلفة، ويوفر الموقع قسم خاص للمهتمين بالفيديوهات المجانية وذلك بنفس الآلية المتبعة في قسم الصور.
حيث يمكن للمستخدمين البحث عن موضوع الفيديو أو استخدام أشهر الوسوم أو الوصول إلى الفيديوهات الأكثر شعبية، إضافة إلى معرفة بعض تفاصيل الفيديو قبل تنزيله مثل المدة والدقة ومعدل الإطارات لكل ثانية.
ويوفر الموقع جميع الفيديوهات للتنزيل مجانا بجودة عالية وبصيغة MP4 كما أنها مقدمة تحت ترخيص CC0 والذي يضمن لك استخدام الفيديو لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الأعمال التجارية دون قيود أو شروط، وذلك بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.
فيديفو
Videvo هو أحد المواقع الغنية عن التعريف، إذ يعتبر من أكثر مواقع الفيديو شهرة على الإنترنت نظرا لتوفيره مجموعة هائلة من الفيديوهات المجانية في تصنيفات منوعة مثل الأعمال والطبيعة والغذاء والسفر والفضاء والمدن والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والطب والعطلات والحيوانات وفيديوهات الحركة البطيئة وفيديوهات مرور الزمن وغيرها.
الموقع يوفر كافة الفيديوهات بجودة عالية وبدقة HD أو UHD أو 4K وهي مرخصة تحت 3 أنواع مختلفة، الأولى بترخيص CC BY 3.0 والتي تتيح استخدام الفيديوهات وتعديلها بشرطة نسبة الفيديو إلى صاحبه الأصلي.
والثانية بترخيص Videvo Standard License والتي تتيح لك استخدام الفيديوهات مجانا ودون الحاجة للإشارة للمصدر، لكنها لا تسمح لك بإعادة نشر هذه الفيديوهات للتنزيل في المواقع الأخرى، أما ترخيص Videvo Attribution License فيتيح لك استخدام الفيديو مع ضرورة الإشارة للمصدر.
لذا من المهم الالتفات إلى نوعية الترخيص لتجنب أي مشاكل حول حقوق النشر، ويمكنك مطالعة نوعية الترخيص أسفل خانة وصف الفيديو وذلك إلى جانب قائمة معلومات الفيديو والتي توفر بدورها الدقة والحجم ومعدل الإطارات والفترة الزمنية وصيغة الفيديو.
فيديزي
إن كنت تبحث عن فيديوهات مجانية فائقة الدقة، فموقع Videezy يجب أن يكون خيارك الأول، حيث يوفر الموقع مجموعة منوعة من الفيديوهات بدقة 4K إلى جانب فيديوهات عالية الجودة بدقة 1920 * 1080 بيكسل وذلك في تصنيفات منوعة مثل الطبيعة والفنون والحركة البطيئة والسفر والحياة البرية واللقطات الجوية وغيرها.
الفيديوهات جميعها متاحة للاستخدام والمشاركة والتعديل حتى في الأعمال التجارية بشرط الإشارة إلى المصدر.
كيوت ستوك فوتيج
يوفر موقع Cute stock footage خيارات واسعة للمستخدمين للحصول على فيديوهات مجانية، حيث يضم الموقع تصنيفات مختلفة للفيديوهات مثل الطبيعة والفيديوهات الجوية وفيديوهات الخلفية الخضراء والانتقالات والعناصر والتأثيرات وغيرها.
ويمكن للمستخدمين تصفح الفيديوهات بحسب الأكثر شعبية أو الأكثر تنزيلا أو الأحدث أو الاختيار من ضمن الوسوم الأكثر شهرة، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
مازواي
يضم موقع Mazwai مكتبة منوعة من الفيديوهات المجانية عالية الجودة في تصنيفات مختلفة، وتأتي كافة الفيديوهات في الموقع تحت ترخيص CC BY 3.0 والتي تتيح استخدام الفيديوهات وتعديلها بشرطة نسبة الفيديو إلى صاحبه الأصلي.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
طلاب الثانوية العامة بعدة محافظات يشيدون بنظام البوكليت
أدى طلاب شهادة الثانوية العامة اليوم “الأحد” ، أول الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبخاصة أن هذا العام يشهد ...Sun, 04 Jun 2017 15:09:43 GMT
-
عمدة لندن يدين الحادث ويعتبره هجوم متعمد وجبان
أدان عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان حادث جسر لندن ، معتبرا أنه حادث هجوم “متعمد وجبان”. ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن خان قوله إنه ليس هناك من مبرر ...Sun, 04 Jun 2017 05:43:59 GMT
-
صحف بريطانية: 8 أجانب بين ضحايا هجوم جسر لندن
أعلنت فرنسا وإسبانيا وأستراليا ونيوزلندا، اليوم الأحد، أن مواطنيهم من بين ضحايا هجوم جسر لندن الذي وقع ليل أمس السبت وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بعد أن قام ...Sun, 04 Jun 2017 15:09:38 GMT
-
"الكتاب العرب" يطالب بمنع فيلم "المرأة الخارقة"
دعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الدول العربية الى حظر فيلم “المرأة الخارقة”، الذي تعرضه السينما الامريكية (هوليود)، لأن بطلته ممثلة اسرائيلية معروفة ...Sun, 04 Jun 2017 14:41:58 GMT
-
المركز الروسي للمصالحة: 1500 بلدة سورية انضمت إلى الهدنة
أفاد مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأحد، أن جهوده أثمرت عن انضمام نحو 1500 بلدة سورية إلى الهدنة. وأوضح ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي - خلال ...Sun, 04 Jun 2017 14:41:58 GMT
-
علاج مغناطيسي للاكتئاب
ولأن عبء هذا المرض ثقيل جدا، فإن الأطباء والخبراء، يثابرون على إيجاد وسائل طبية وعلاجية متطورة، للتعامل مع الاكتئاب، والتخفيف منه. منذ نحو عامين قدرت منظمة الصحة ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT
-
علاج ثوري لسرطان المبيض
قال باحثون إن دواء جديدا لعلاج سرطان المبيض قد يحقق إنجازا غير مسبوقا في محاربة المرض الخبيث للعقد المقبل. وخلال التجارب، استطاع عقار أونكس-0801 تقليص حجم الأورام في 7 ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT
-
محسنة توفيق: وفاة أبلة فضيلة "شائعة قبيحة"
نفت الفنانة محسنة توفيق نبأ وفاة شقيقتها الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة، مؤكدة أنها بصحة جيدة وتعيش حاليا مع نجلتها في كندا. ووصفت شقيقة الإذاعية الكبيرة “أبلة ...Sun, 04 Jun 2017 13:54:53 GMT