استرداد أراض بقيمة 3 مليارات جنيه في محافظة الفيوم2017-06-04 15:41:50
قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، إن المحافظة نجحت في استرداد مساحات شاسعة من أراضي أملاك الدولة تقدر قيمتها المبدئية بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه قرر تخصيص مقر بالديوان العام لإدارة أملاك الدولة الخاصة ليسهل متابعتها وإدارتها.
وأضاف المحافظ - في تصريحات له اليوم الأحد - أنه أعد تقريرا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كشف خلاله التقصير الواضح في آداء هيئة التعمير والتنمية الزراعية .. لافتا إلى أن هناك أراضي تخضع لوصايتها ولا يوجد لها كشوف أو بيانات أو قاعدة معلومات، مشيرا إلى أن المحافظة استردت أراضي تحت وصاية الهيئة ولكنها لم تكن تعلم عنها، لافتا إلى أن هناك أكثر من 70 ألف فدان من الأراضي تحت وصاية الهيئة بمحافظتي الفيوم وبني سويف، منها 40 ألف فدان بمحافظة الفيوم يشرف عليها مسئول واحد وقد تم التعدي عليها.
وأوضح المحافظ أن اللجان المشكلة لمتابعة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة اكتشفت محاولات للغش والتدليس للإيحاء بزراعة الأراضي على خلاف الحقيقة منها قيام البعض بغرس أفرع أشجار بمساحات كبيرة بالإضافة إلى دق آبار وهمية للري.
وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في التصدي الحاسم لجميع التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تفرقة .. مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة التعديات فور حدوثها، كما أكد استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وأشار إلى أن الوحدات المحلية بالمراكز تلقت أكثر من 5 آلاف طلب من الأهالي لتقنين الوضع.
ونوه إلى أن تلك الطلبات كشفت للجان مساحات من الأراضي لم تدرج في الكشوف ويجرى دراسة تلك الطلبات ولم يتم تقنين أوضاع المتقدمين بتلك الطلبات إلا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء يوضح طرق التقنين وكيفيتها.
وقال المحافظ إن المحافظة ولجان متابعة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإزالتها لا تنظر إلى أسماء أو شخصيات بعينها وتتعامل مع مساحات وكشوف وأوراق رسمية.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس قد نظمت حملة بالتعاون مع قوات الشرطة بإشراف المحاسب عادل عبد الكريم رئيس المركز لإزالة التعديات بالزراعة أو البناء على أراضي أملاك الدولة بمدينة سنورس وقرى ترسا والسعيدية وسنهور القبلية ومنشاة طنطاوي، شارك في الحملات ناجي سعد وجمال حسين نائبا رئيس المدينة وأسفرت عن إزالة ما يزيد على 26 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة.
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