تعتبر إصابات الرباط الصليبي الأمامي من أكثر الإصابات الرياضية شيوعاً، وعادة ما تحدث ضمن رياضات معينة ككرة القدم والسلة والكرة الطائرة، أي في الرياضات التي تتطلب تغيير الاتجاه والدوران.

وتحدث أيضا هذه الإصابات نتيجة سقوط من ارتفاع أو حدوث التواء بالركبة مما ينتج عنه قطع الرباط الصليبي الأمامي.

وإصابات الرباط الصليبي تتراوح بين معتدلة وشديدة، وفي حال عدم علاجها فإن ذلك سيترتب عليه مشكلات بمفصل الركبة، كما أن ذلك سيؤدي إلى تلف الأنسجة التي تغطي نهايات العظم مما يمهد الطريق لحدوث هشاشة العظام.

ويهدف الحل الجراحي إلى ترقيع وتعويض الرباط كي تعود الحركة للركبة لأداء الوظائف الطبيعية لها.