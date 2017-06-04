نفت الفنانة محسنة توفيق نبأ وفاة شقيقتها الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة، مؤكدة أنها بصحة جيدة وتعيش حاليا مع نجلتها في كندا.

ووصفت شقيقة الإذاعية الكبيرة “أبلة فضيلة” – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - الشائعة بأنها “قبيحة”، مشيرة إلى أنها شائعة تتكرر منذ عشر سنوات منذ توقفها عن برنامجها للأطفال.

وناشدت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق وسائل الإعلام بتحري الدقة والتأكد من المعلومة من مصادرها، مؤكدة أن الشائعة تسببت في إيذاء أسرتها معنويًا.

وتعد أبلة فضيلة - وهي من مواليد 4 أبريل 1929 - أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، وهي خريجة كلية الحقوق، وتتلمذت على يد بابا شارو.

وكانت تقارير إخبارية خاطئة قد تناقلت نبأ وفاتها بعد صراع مع المرض.