قال باحثون إن دواء جديدا لعلاج سرطان المبيض قد يحقق إنجازا غير مسبوقا في محاربة المرض الخبيث للعقد المقبل.

وخلال التجارب، استطاع عقار أونكس-0801 تقليص حجم الأورام في 7 من أصل 15 مريضا خضعوا للتجارب.

ويقول الخبراء إن الدواء يمكنه إطالة عمر المريض لفترة تزيد عن 6 أشهر.

ووصف الأطباء النتائج بالمثيرة، بعدما أظهر المرضى الذين استنفدوا العلاجات الأخرى، استجابة أفضل.

وتهدف التجارب الدوائية إلى اختبار درجة أمان العقار الجديد، لكن النتائج كانت قوية لدرجة أن الباحثين يرغبون في الانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة في أقرب وقت ممكن.

والتجارب الجديدة جزء من دراسة أكبر يجريها معهد أبحاث السرطان وصندوق مارسدن الملكي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

ويدخل أونكس-0801 الخلايا السرطانية عن طريق محاكاة حمض الفوليك - جيث أن سرطان المبيض لديه عدد كبير من مستقبلات حمض الفوليك. ثم يقتل الخلايا عن طريق وقف عمل بروتين يسمى سينثاس ثيميديلات.