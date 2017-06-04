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علاج مغناطيسي للاكتئاب
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علاج مغناطيسي للاكتئاب

2017-06-04 15:34:27

يعتبر الاكتئاب من المشكلات الصحية ذات الأولوية، لأنه يؤثر على أداء الأفراد في المجتمع.

ولأن عبء هذا المرض ثقيل جدا، فإن الأطباء والخبراء، يثابرون على إيجاد وسائل طبية وعلاجية متطورة، للتعامل مع الاكتئاب، والتخفيف منه.

منذ نحو عامين قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين أو ممن عانوا شكلا من أشكال الاكتئاب بنحو 322 مليون شخص، مما يجعله السبب الرئيس لسوء الصحة والإعاقة في جميع أنحاء العالم.

وحديثا اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA أول جهاز للعلاج يعمل بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة لمرضى الاكتئاب الذين لم يستجيبوا للعلاج الدوائي.

والتحفيز المغناطيسي أسلوب موسع يتم استخدامه لتنشيط  مناطق صغيرة في المخ، وآلية عمل الجهاز هي بتمرير ذبذبات مغناطيسية، تشجع على تدفق الدم والنشاط وضبط المزاج.

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