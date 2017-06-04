صرح المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف بأن ميناء الزيتيات استقبل اليوم الأحد ، السفينة “مصر جاز” وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع ، كما استقبل ميناء أبو طرطور السفينة بركات وعلى متنها 1070 رأسا من العجول الحية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضاف يوسف أن لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطري بسفاجا قام بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطري الغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية .

وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين محبة وغزالة وعلى متنهما 117 راكبا منهم 106 معتمرين و38 شاحنة بضائع وشاحنتي عفش ركاب و 5 سيارات.. في حين غادره السفينة NASCO GEM وعلى متنها 54 طنا فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة OCEAN TRATER وعلى متنها 9 ألاف طن كوارتز متجهة إلى النرويج وثلاث سفن أخرى وهى القاهرة ، عمان ، الحرية وعلى متنهم 224 راكبا و101 شاحنة و9 سيارات.