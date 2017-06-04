لزيادة تواصل شعوب أفريقيا
دورة ألعاب رياضية لأبناء القارة السمراء بمصر2017-06-04 15:34:16
قال ياسر عسكر المنسق العام لدورة ألعاب دول حوض النيل، بأنه سيتم إقامة دورة ألعاب رياضية مع بداية العام الجديد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة دول حوض النيل، بهدف التواصل والمشاركة مع الشعوب الإفريقية فى مختلف المجالات.
وأضاف أن هذه الدورة تتضمن مجموعة من ألعاب الرياضية المختلفة، بالإضافة الى وجود بعض المسابقات الثقافية والفنية التى تتميز بها كل دولة من هذه الدول المشاركة عن الأخرى، فى حضور سفرائها وممثلى بعض الوزارات الحكومية، وغيرهم من الدبلوماسيين والفنانين والرياضيين.
وأشار أن هذا العمل جاء نتيجة فكرة، من أجل التواصل والتقارب مع شعوب هذه الدول، ثقافياً وإجتماعياً ورياضياً، على أساس أننا جميعاً أبناء القارة السمراء نعيش علي أرض واحده ويجمعنا نيل واحد.
وإختتم حديثه قائلاً “منذ بداية إقتراح الفكرة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المبدائية من بعض الجهات المختصة، وجدت بعض المسئولين وغيرهم يرحبون بها وبأهدافها، وإننا نسعى بكل جهد وعمل بعد إقامة هذه الدورة كما ينبغى، سنجعلها بإذن الله أن تقام سنوياً فى ميعادها المقرر من أجل التواصل والترابط بجميع أبناء هذه القارة”.
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