موانيء بورسعيد تستقبل 21 سفينة اليوم

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد ، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، بأنها تعمل بشكل طبيعي حيث استقبلت اليوم “الأحد” 21 سفينة.

وقد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة بضاعة عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة 2 سفينة بضاعة عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن منهم 3 سفن حاويات وسفينة بضاعة عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 2 سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء .