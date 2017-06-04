قال الفنان بيومي فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج «تفاعلكم» المذاع على فضائية «العربية»، إنه رفض دعوات البعض للاعتذار عن عدم المشاركة في عدد من الأعمال الدرامية، حفاظا على صحته.

وأضاف أن رمضان هذا العام سيكون آخر موسم درامي له، وأنه لن يشارك إلا في مسلسل واحد فقط من العام المقبل.

وأوضح “بيومي” أن كافة أعماله الفنية لا تحظى بالدعاية الكافية، متسائلا: «لو أنا ممثل مش ببيع، ليه منتجي الأعمال الدرامية بيستعينوا بيّ؟»، موضحا أنه يشارك في أكثر من 7 أعمال درامية هذا العام.

وسخر قائلا: «بعض المواطنين بيحسبوا أجري في المسلسل الواحد 24 مليون جنيه ثم يضربوها في 7 مسلسلات وكده هسدد ديون مصر».