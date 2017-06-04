 Moheet on google
الأحد 4 يونيو 2017 09:37 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. نظر الاستئناف على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
تيران وصنافير‎

اليوم.. نظر الاستئناف على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود

2017-06-04 09:37:30
متابعات

تنظر اليوم الأحد، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، استئناف ثان على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.

وقال أيوب إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور.

وأقام على أيوب، المحامي، بالاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت في بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3