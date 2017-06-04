"التعليم" : الامتحانات المنشورة على صفحات الغش "مزيفة" تستهدف إثارة الرأي العام2017-06-04 09:30:07
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا ، أعلنت خلاله أن ما يتم نشره على صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة الخاصة باليوم ، لا أساس له من الصحة ، بل انها امتحانات مزيفة منشورة في إطار المحاولات التي تستهدف إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبنائنا الطلاب.
كما أكد الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة أن غرفة العمليات المركزية تتولى القيام بتتبع الروابط الإلكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.
وتُهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسادة أولياء الأمور، والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تداوله على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.
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