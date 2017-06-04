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سبوتنيك: مقتل 8 أشخاص فى إطلاق نار بـ "تفير" الروسية
مسدس

سبوتنيك: مقتل 8 أشخاص فى إطلاق نار بـ "تفير" الروسية

2017-06-04 09:39:13
وكالات

أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو، أن شخص قام بإطلاق النار فى إحدى القرى فى منطقة تفير وقتل 8 أشخاص، وتم اعتقاله وتم فتح قضية جنائية في الحادثة.
وأضافت المتحدثة لوكالة سبوتنيك: “فتحت وكالات التحقيق فى منطقة تفير الروسية، تحقيقا جنائيا فى مقتل 8 أشخاص، إمرأتين وستة رجال”.

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