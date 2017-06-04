اليوم.. نظر دعوى بطلان عمومية نادى الزمالك

تنظر اليوم الأحد، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والتى يطالب فيها ببطلان الجمعية ...