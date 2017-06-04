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بسبب "ظل الرئيس": ياسمين الخطيب تغازل ياسر جلال
ياسمين الخطيب‎

بسبب "ظل الرئيس": ياسمين الخطيب تغازل ياسر جلال

2017-06-04 09:26:13

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “ياسر جلال إحلو حلاوة لا تقولي نُضج فني ولا موهبة ولا بتاع الدقن يا جماعة الدقن لها سحر لو تعلمون عظيم”.

وحقق مسلسل “ظل الرئيس” نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض أولى حلقاته في الشهر الكريم، ويعد من أكثر المسلسلات التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة، حتى وصفه الكثيرون بـ “الحصان الأسود” لدراما رمضان هذا العام.

مسلسل “ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال ومحمود عبد المغنى ودينا فؤاد وهنا شيحة، وعزت أبوعوف وعلا غانم ودنيا عبد العزيز، تأليف محمد إسماعيل أمين، إخراج أحمد سمير فرج.

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