اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج محمد سعد

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى لإلزام قناة “ام بى سى مصر” بوقف عرض برنامج “وش السعد” الذي يقدمه الفنان محمد سعد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٤٦٧ لسنة ٧٠ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس قناة mbc.

سردت الدعوى ما حدث في البرنامج بشكل دقيق مشيرة إلى أنه يمثل استمرارا لمسلسل الإسفاف والتدني والبذاءة والتحريض علي التحرش الجنسي والدعوة لإفساد الأخلاق والقيم والآداب العامة.