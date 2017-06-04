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اليوم .. وزير الخارجية السعودي في القاهرة لإجراء مشاورات سياسية
عادل الجبير وسامح شكري

اليوم .. وزير الخارجية السعودي في القاهرة لإجراء مشاورات سياسية

2017-06-04 09:16:31
متابعات

تستضيف القاهرة اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودية عادل الجبير؛ لإجراء مشاورات سياسية مع القيادة السياسة.

وتبحث المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بجانب الوضع في سوريا واليمن وجهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، لاسيما في ظل عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن ورئاستها لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.

وفي أبريل الماضي، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان، قمة ثنائية في الرياض، ناقشا خلالها قضايا السياسة ومكافحة الإرهاب والتعاون الاستراتيجي، بعد عام شهد تباينًا في وجهات النظر بين البلدين، وهجومًا متبادلًا في وسائل الإعلام.

وشارك “السيسي” في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عُقدت بالرياض، في مايو الماضي، لبحث عدة قضايا بينها “مكافحة الإرهاب”، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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