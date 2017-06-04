تنظم منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأحد، احتفالية اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، لتسليط الضوء على جهود مكافحة عمل الأطفال فى مصر، وتشجيع الشركاء على التعاون وتوحيد جهودهم فى سبيل ضمان فرص حياة أفضل للأطفال، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال فى شهر يونيو من كل عام.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عرض كورال “أطفال مصر” بقيادة المايسترو سليم سحاب فى الاحتفالية، وبحضور كل من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور مايسة شوقى نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومى للأمومة والطفولة، وبيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأحمد كمال المدير التنفيذى باتحاد الصناعات المصرية، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنال شاهين رئيس قطاع البرامج مبادرة صندوق تحيا مصر.

يذكر أن منظمة العمل الدولية أطلقت اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال فى عام 2002 من أجل جذب الانتباه وتحفيز الشركاء على الانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال.

ويتيح اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال فرصة للحصول على مزيد من الدعم من جانب الحكومات والسلطات المحلية، وكذلك للشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والجهات الأخرى، فى حملة مواجهة عمل الأطفال وتوفير بدائل مستدامة لهم ولأسرهم.